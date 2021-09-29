В Музыкальный и Молодежный театры волгоградцев будут пускать только по QR-коду

На ближайшую премьеру в Музкомедию попадут только зрители с антителами. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Музыкальный театр готовит премьеру – «Золотого теленка». Но увидеть ее смогут не все. Теперь в музкомедию будут пускать только волгоградцев с антителами: тех, кто вакцинировался или переболел коронавирусом в последние полгода, либо со свежим ПЦР-тестом (если учесть, что так быстро результат можно получить только платно, стоимость похода в театр увеличится почти на 2 тысячи). Учрежедние культуры заявило о том, что получило паспорт иммунизации. Это сделали для того, чтобы можно было собирать полный зал зрителей.

Как прокомментировали «КП-Волгоград» в мэрии, последовать примеру музтеатра решила и молодежка. Они тоже подали заявку на получение статуса зоны, свободной от COVID-19. Зал в молодежном театре и без того маленький, и работать с ограничениями по рассадке зрителей учреждению очень неудобно.

Кстати, музтатр возобновил продажу билетов на премьеру в связи с тем, что можно собрать полный зал. «Золотого теленка» покажут 2, 3, 10 и 23 октября. Кстати, для получения статуса необходимо, чтобы не только зрители, но и коллектив театра был с антителами, поэтому актеры и остальные работники сделали прививку.

В Волгограде пока не так много мест, где требуют QR-код. Это несколько ресторанов, караоке «Миля», «Волгоград Арена», сейчас добавится два театра. А вот в Астрахани без сертификата о вакцинации не попадешь даже ни в один музей. Там практически все учреждения культуры стали ковид-фри зоной.