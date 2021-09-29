Облздрав: 0,5 процента волгоградцев заболели коронавирусом по второму разу

Власти призывают привиться: пока нам очень далеко до коллективного иммунитета. Без очередей это можно сделать в музее "Россия - моя история". Фото: Екатерина СИМОХИНА

Пока Волгоградская область далеко от того, чтобы заявить – у нас есть иммунная прослойка от коронавируса. Первую дозу вакцины от COVID-19 в регионе получили 864 тысячи 720 человек, это от плана 53,97%. Об этом на брифинге оперативного штаба заявил заместитель главы волгоградского облздрава Николай Алимов. Если учесть, что для коллективного иммунитета необходимо, чтобы 80% населения были привиты, коронавирус мы победим не скоро.

- Контингент, минимально защищенный от коронавируса у нас – лица старше 60 лет, - сожалеет Алимов.

Если работающее население сделало прививки под угрозой потери работы, то пенсионеров вообще очень сложно мотивировать к тому, чтобы вколоть вакцину. Власти пытаются убедить людей вакцинироваться с помощью статистики. А цифры говорят о том, что в нашем регионе повторно заболели коронавирусом и получили положительный ПЦР-тест только 0,07 процентов вакцинированного населения (имеются ввиду те, кто успел завершить иммунизацию).

Вообще по второму кругу пока болеют не так много волгоградцев. По информации облздрава, дважды переболели 0,5 процентов населения области.

- Среди тех, кто заболел после полного курса вакцинации, тяжелых случаев и летальных исходов мы не фиксируем, - уверяет чиновник. – Большинство на дому в основном переносит болезнь.

Облздрав констатирует: сегодня очень тяжелая ситуация с коронавирусом, которая заставляет сократить другие виды оказания медицинской помощи населению. Большинство коек отдано под ковид. И ситуация не поменяется, пока мы не сформируем достаточную иммунную прослойку.

- Никто не отменял и банальные правила профилактики – отказ от посещения мест массового скопления людей, ношение маски, своевременное обращение к врачу, - напоминает замглавы облздрава.