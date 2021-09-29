36% трудоспособных волгоградцев умирают о болезни сердца

От болезней сердца умирают половина волгоградцев. Фото: Юлия Данильченко

Больше половины жителей Волгоградской области умирают от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Сегодня, 29 сентября, во Всемирный день сердца, волгоградский Роспотребнадзор опубликовал тревожную статистику: 54% волгоградцев становятся жертвами болезни этого жизненно важного органа, из них 36% - молодые, трудоспособные люди, которые могли бы прожить еще много лет.

- Сердечно-сосудистые заболевания сегодня являются убийцей номер один в мире. По данным ВОЗ они ежегодно уносят 17,5 миллиона человеческих жизней. При этом, 80% смертельных случаев инфаркта миокарда и ишемического инсульта можно было бы избежать, устранив основные факторы риска, - сообщили «КП-Волгоград» в Роспотребнадзоре.

А факторы риска всем известны: курение, алкоголь, лишний весь, плохое питание, ожирение, гиподинамия, стресс. Чтобы не подвергать сердечную мышцу серьезной нагрузке, нужно отказаться от вредных привычек, заниматься спортом, хорошо спасть и отдыхать.

- Сердце нужно обследовать хотя бы 1 раз в год. А после 40 лет рекомендуется посещать врача 2 раза в год, - рекомендуют эксперты.