Три рентген-аппарата и МРТ поступили в волгоградские больницы

Больницы получили новое оборудование. Фото: АВО

На вооружение волгоградских больниц поступили три новых рентген-аппарата и магнитно-резонансный томограф. Оснащают медучреждения современным оборудованием по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Волгоградской области». В 2021 году больницы и поликлиники региона получили уже 140 единиц техники. До конца года ожидается поставка еще 42 единиц, сообщает облздрав.

Три новых рентген-аппарата получили ЦРБ Новониколаевского, Старополтавского и Дубовского районов. Уже скоро их введут в эксплуатацию. Аппарат МРТ привезли на днях в городскую больницу №3 Волжского. Сейчас идет монтаж оборудования. Кроме того, медучреждения получают санитарный транспорт, идет капремонт поликлиник, идет обучение новых кадров.

- На эти цели до 2025 года выделят более 11 миллиардов рублей, - подчеркивают в облздраве.