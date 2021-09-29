Под Волгоградом заведующей детсадом грозит тюрьма за фиктивного дворника

Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении заведующей детским садом в одном из хуторов Октябрьского района Волгоградской области: женщину обвиняют в служебном подлоге, который стоил бюджету 280 тысяч рублей. А именно, волгоградка еще в 2018 году трудоустроила на работу дворником знакомую. Однако по факту территорию никто не убирал, работник даже не приходил в детсад.

- Вместе с тем, трудовые обязанности ею не осуществлялись, а заработная плата перечислялась иному заинтересованному лицу. В результате преступных действий подозреваемой бюджету Октябрьского района Волгоградской области причинен материальный ущерб в размере более 280 тысяч рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Отметим, что следователи возбудили дело по двум статьям - злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог.