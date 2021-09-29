Конкурс на должность мэра Волгограда объявила гордума

Депутаты ждут кандидатов.

После ухода мэра Виталия Лихачева в Госдуму, на заседании Волгоградской городской Думы 29 сентября депутаты объявили конкурс по отбору кандидатур на должность городского главы. Также парламентарии решили, кто войдет в комиссию, которая будет выбирать нового мэра. Пока известна лишь половина состава.

- В состав комиссии вошли председатель КСП Волгограда Александр Мордвинцев, председатель городского Совета ветеранов Александр Струков, член Общественной палаты Волгограда Оксана Муртазаева, председатель «Опоры России» Андрей Удахин и юрист правового отдела гордумы Светлана Денисова, - сообщили «КП-Волгоград» в гордуме.

Еще одну пятерку выборщиков сформирует губернатор Волгоградской области. С предложениями депутаты обратятся к главе региона не позднее четверга. Как только станут известны имена всех 10 членов комиссии, которая будет выбирать нового мэра, претенденты смогут подавать заявления на конкурс. После кандидатов ждет собеседование и конкурс программ по развитию города. В финале из выбранных комиссией кандидатов депутаты выберут мэра. За нового градоначальника должны проголосовать не менее 2/3 народных избранников.

Напомним, пока идет конкурс, временно исполняет обязанности мэра Волгограда замгубернатора Владимир Марченко.