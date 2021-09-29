Волжанам могут подать тепло в дома раньше волгоградцев

В Волжском планируют начать подтопку многоэтажек со следующей недели. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Администрация Волжского заявила, что город полностью готов к отопительному сезону. Подтопка некоторых социальных учреждений там началась 27 сентября. А уже с середины следующей недели – 7 октября – планируется пустить тепло в дома жителей, об этом заявил замглавы Волжского Виктор Сухоруков.

Ресурсоснабжающей компании осталось завершить работы по подготовке к отопительному сезону в 45 многоэтажках. 1572 дома полностью готовы к подаче тепла. Как сообщили в мэрии города-спутника, также все необходимые работы завершили в социальных объектах. С понедельника в ряде детских садов и школ началась подтопка. Ресурсоснабженец начнет подавать ресурс в другие социальные учреждения по заявкам их руководителей тогда, когда выйдет постановление администрации Волжского о начале отопительного сезона.

По словам замглавы города-спутника Виктора Сухорукова, по норме отопительный сезон стартует, когда среднесуточная температура пять дней подряд не превышает 8 градусов. Пробную подтопку жилого фонда в Волжском начнут для проверки инженерных систем.