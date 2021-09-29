500 деревьев и кустарников высадят осенью в центре Волгограда

На набережной высадят новые деревья вместо погибших. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Этой осенью центр Волгограда украсят 500 молодых саженцев деревьев и кустарников. В зеленых зонах высадят клены и вязы, катальпы и рябины. Как сообщили в мэрии, «Волгоградзеленхоз» уже высадил 35 айлант и робиний лжеакаций в Царицынском парке у музея «Россия – моя история», а на Аллее Героев - 12 саженцев яблонь. Новые деревья высадят на месте погибших из-за изумрудной златки ясеней на улице Чуйкова. Заполнят и много лет пустующие лунки вдоль главных улиц.

Так, вместо погибших ясеней на улице Чуйкова коммунальная служба высадит 77 деревьев. 35 кленов украсят улицы Советскую и Мира, бульварную часть проспекта Ленина, переулок Воровского у музыкального театра и другие пешеходные зоны. На набережной, в парке Победы и в пойме Царицы, в скверах Пушкина и на площади Павших Борцов высадят клены, катальпы, рябины и даже вязы. Всего озеленят около 30 общественных пространств центральной части города.

Пополнят зеленые легкие Волгограда и в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Около 400 деревьев и три тысячи кустарников сажают этой осенью на улице Дзержинского на Тракторном, в сквере 8 марта в Центральном районе, на проспекте Жукова в Дзержинском. Бульвар на улице Титова на Красном украсили новый газон, 2000 кустов роз и 600 кустов бирючины.

- Озеленение на всех объектах начинается только после обустройства поливочника, – подчеркивают в мэрии. - Такой подход к обновлению парковых зон в Волгограде применяется последние семь лет.