В Волгоградской области разыскали водителя, задавившего молодую женщину

В Волгоградской области 37-летняя женщина погибла под колесами машины. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Женщина-пешеход погибла под колесами авто под Волгоградом. 28 сентября около 20 часов вечера водитель «ВАЗ 21102» ехал по улице Ленина в Краснослободске с переулка Кировский в сторону переулка Выгонный. Возле одного из домов 20-летний автовладелец сбил женщину. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, пешеход переходила дорогу не по зебре. После аварии водитель скрылся, но полиция разыскала его. К сожалению, 37-летняя женщина-пешеход скончалась на месте от полученных травм.

ДТП с похожим сценарием, но без смертей произошло вчера в Волжском. Примерно в 15 часов неустановленный водитель двигался по улице 40 лет Победы с Мира на улицу Дружбы, при повороте налево на зеленый свет неизвестный сбил женщину. 32-летний пешеход переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспорта. После происшествия водитель уехал. Женщину с травмами увезли в больницу. Позже полицейские нашли виновника аварии. Подозреваемым водителем оказался 61-летний мужчина за рулем «Сузуки SX4 Хетчбек». По факту ДТП проводится проверка.

Всего за прошедшие сутки в Волгоградской области под колесами машин пострадало три пешехода, один скончался.