Пассажирский поезд столкнулся с «Камазом» в Волгоградской области

ДТП произошло на переезде. Фото: Волгоградская транспортная прокуратура

Вечером в этот вторник, 28 сентября, пассажирский поезд №269 Адлер – Чита столкнулся с «Камазом». ДТП произошло в начале пятого на регулируемом железнодорожном переезде в Иловлинском районе Волгоградской области, расположенном на 301 км перегона Бердия - Солодча. По предварительным данным, водитель грузовика нарушил правила, выехав на переезд прямо перед приближающимся поездом. Как сообщили «КП-волгоград» в ПривЖД, в ДТП никто не пострадал.

- Водитель автомобиля, грубо нарушив ПДД, выехал на железнодорожный переезд при запрещающем показании исправно действующей автоматической сигнализации перед приближающимся составом, - сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Увидев грузовик на путях, машинист поезда применил экстренное торможение. Но «Камаз» был уже слишком близко, избежать столкновения не удалось. В результате ДТП на час задержались в пути два пассажирских поезда - №269 Адлер – Чита и №346 Нижневартовск – Адлер.

Волгоградская транспортная прокуратура проводит проверку.