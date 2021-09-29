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Общество29 сентября 2021 10:24

Волгоградцы жалуются в Роспотребнадзор на мясо и рыбу

За 10 дней покупатели позвонили на горячую линию по разным вопросам 20 раз
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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С 13 по 24 сентября на горячую линию волгоградского Роспотребнадзора по вопросам мясной и рыбной продукции обратились двадцать человек. Восемь из них получили консультацию о том, как правильно выбирать полезный и качественный товар, а также куда жаловаться на опасные для здоровья продукты. Шесть волгоградцев позвонили с жалобами на отсутствие маркировки, а также уточняли информацию о фальсификатах. Еще четверо интересовались правилами продажи свежих и замороженных рыбы и мяса, оставили претензии, пожаловались на сроки годности. Были и те, кто интересовался правильным питанием. Сотрудники Роспотребнадра рассказали, в каких количествах нужно кушать животный белок, чтобы быть здоровым.

- Вопрос качества и безопасности мясной и рыбной продукции остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства.