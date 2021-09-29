В Волжском 2 октября не будут ходить трамваи

В городе Волжском Волгоградской области в начале октября будут пилить деревья. Из-за этого в субботу, 2 октября 2021 года, полдня не будут ходить четыре трамвайных маршрута. Как сообщили «КП-Волгоград» в муниципальном предприятии «Волжская автоколонна 1732», движение трамваев №1, №3, №4 и №4а в Волжском остановят 2 октября с 9 до 13 часов.

- Временное приостановление движения трамваев связано с проведением работ по спилу деревьев на пересечении улиц Пушкина и Свердлова, - рассказали в администрации Волжского.

После 13 часов вагоны снова выйдут на линии и волжане смогут добраться до места привычными маршрутами.