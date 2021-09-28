Волгоградец сядет в тюрьму за то, что угрожал ножом полицейским

Следователи завершили расследование уголовного дела 45-летнего волгоградца, которого обвиняют по статье «угроза применения насилия в отношении представителя власти». В начале сентября этого года пьяный мужчина стоял посреди московской трассы, мешал движению и едва не спровоцировал ДТП, а потом замахивался и угрожал ножом прибывшим на место сотрудникам ДПС. Теперь ему грозит реальный срок.

- Выяснилось, что обвиняемый оказался посреди федеральной трассы в Иловлинском районе случайно. За непристойное поведение его высадили из рейсового автобуса, направлявшегося из Республики Дагестан в Москву, - рассказала «КП-Волгоград» представитель регионального СУ СКР Наталия Рудник.

Мужчина выпивал в пути, принял лишнего и начал скандалить, поэтому его и высадили из автобуса на трассе. Позже оказалось, что волгоградец еще и находится в розыске.