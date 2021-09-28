4 района Волгограда оставят без света 29 сентября

Отключат электричество на весь световой день. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Каждый день в Волгограде тысячи жителей отдельных улиц и поселков остаются без электричества из-за плановых ремонтов на электросетях. Среда, 29 сентября 2021, исключением не станет. По данным компании «Россети Юг», в графике отключений света указаны Краснооктябрьский, Кировский, Центральный и Ворошиловский районы Волгограда. Больше всего коммунальных страдальцев будет в Кировском и на Красном.

В центре Волгограда 29 сентября обесточат дома на улицах Баженова, №4-14,1-13 и 15а, Сестрорецкая, №2, 4, 8-28 и 3-29, Продольная, 106а, 106-138, 142-148, 121, 127-135, Полоцкая, №19, а также дом №11 в переулке Степновский. В Ворошиловском оставят «во тьме» среди бела дня четыре улицы: Базисная, дома № 115-117 и 115а, Нагорная, №139-151, 118-126, 129, 100, 101, 297, 298, 132 и 134, Ойротская, дом №184, Орская, дома №252, 261а и 300. В обоих районах электричества не будет с 9 утра до 17.00.

В Краснооктябрьском районе жители двухэтажных домов на улицах Софийской, №3-17 и Геленджикской, №4-18 будут сидеть без электроэнергии 29 сентября с 10 до 17 часов. Чуть дольше, с 9.00 до 17.00, продлятся отключения света в частном секторе по адресам: улица Волочаевская, №1, 3, 3а, 5-23, 25а, 25-31, 33/1, 39, 2-24, 24а, 26-48, 33/2, 35а, 35-47, 49-59, 61а, 61, 63, 50-70, 70/1, 70/2; улица 2-я Волочаевская, № 20, 22, улица Мамаевская, №1-13, 17-21, 12-18, 22 и 24, улица Мичурина, дома №1-17, 2, 8-14, 34а, 34, 38, 38а, 38б, 40-50 и 56-62, улица Лермонтова, №24 и 26, улица Обороны Севастополя, №1а, 1-31, 31а, 33, 33а, 35-43, 2-34, 36а и 36-42, улица Черноярская, №2а, 2б, 2-40, 3-11, 13а, 13-33, а также переулки Мамаевский, дома №1а, 1-9, 2-10, Волочаевский, №3-9, 2-й Волочаеский, №5, 6, 6а, 8, 10, Транспортный, №4, 6, 33, 18, 22, 45, 47, 47а и 49.

В Кировском районе в среду отключения также пройдут в два этапа. Меньше всего пострадают без возможности включить электроприборы жители улиц Астраханская, №87-111, 96-118, Добролюбова, №90-104а, 113-131, Гастелло, дома №1, 3-15, 2-6, 26-30, Каменная, №1-17, 2-14, Камышанская, дома №1-3/2, 2-8, Никитина, №25-39, Первоуральская, №7-19, 14-16, Радищева, №1-7, 2-8, 10-16, 11, 13-25, 18-28, Серафимовича, №1-7, 2-8, 10-26 и 21-27, Сивашская, 1-17, 2-18, Терновая, №53-111, 6-52, 92-100, Шлюзовая, №1-7 и 2-8. Также в списке дома в переулках: Добролюбова, №1-9, 2-12, Дубовский, №1-7, 2-4, Никитина, 1-7, Никитина-1, №1-5 и 2-8, 2-й Никитина, №4-6, Сухореченский, №1-15 и 2-24. По всем этим адресам света не будет с 10.00 до 14 часов.

Меньше повезет жителям следующих улиц, где дома обесточат с 9 утра до 17 часов: Абганеровская, №114-122, 82-110, 82а, 110б, 124-126, Майская, №2а-8а, 3а-21, 97-145 и 86-146, Мингечаурская, №35-51 и 26-32, улица Кизиловая, №85-87, 42-46, Кленовая, №30-30а, 31-39, 32-40, 43-59, 48-82, Красных Партизан, №65-109 и 66, 27а-49, 51-63, 30-64, Кизиловая, №69-71а, 35-71а, Еловая, №38-44, 32-36/2, Ковыльная, №1-15, 2-20, Лавровая, №82-90, Пальмовая, дома №15-37 и 2, Пилотская, №13, улица Покровского, №1-45, 2-36, Покровского 1-й проезд, №1-7, 4, Покровского 2-й проезд, №5-7, 4-6, Покровского 3-й проезд, №3-7, 2-8, Покровского 4-й проезд, №3-7, 4-6, Покровского 5-й проезд, №3-7, 4-8, Покровского 6-й проезд, №3-5, 4-6, Покровского 7-й проезд, №3-5, 4-6, Покровского 8-й проезд, №3-7, 4-6; Ртищевская, №1-45 и 2-24, Строительная, №1-9, 2-24, 26-68 и 9а-41, Североморская, №1а-19, 2-12, Тростниковая, №34-72. Обесточат дома и в переулках: Воткинский, №2-4 и 1-9а, Гжатский, №1-5а, Дашавский, №1-19 и 4-22, Железный, №1а-5 и 6-14а, Мраморный, №17-45 и 20-42, Майский, №1-1а, Майский-II, №3, Ольховский, №4-8, 3-9, Октябрьский, №2-10, 1-11, Псковский, №13-19, 6-14, 2, Советский, №4-34.