Волгоградцев приглашают на чемпионат грибников

Грибников ждут в Цимлянских песках. Фото: Евгения ГУСЕВА

В первую субботу октября жителей Волгограда и области приглашают поучаствовать в юбилейном чемпионате по сбору грибов. Любителей тихой охоты по традиции приглашают в природный парк «Цимлянские пески». Чемпионат «Грибной охотник» в Чернышковском районе пройдет 2 октября, сообщили в облкомприроды.

- Победителей ждут грамоты и призы, а всех без исключения гостей организаторы обещают угостить ароматной цимлянской ухой, - рассказали в ведомстве.

В природном парке растут подберезовики и подосиновики, вешенки и тополевая рядовка, даже белые грибы встречаются. Так как в последнее время идут грибные дожди, десятый чемпионат обещает немало рекордов. На сбор у волгоградцев будет ровно три часа. Как и всегда, соревноваться грибники будут в четырех номинациях. Победителей выберут среди команд и в личном первенстве, отметят и того, кто найдет самый большой гриб-великан. А вот несъедобные или червивые грибы к учету жюри не примет. По традиции, еще один приз «За улучшение экологии лесного массива» получит тот, кто во время поиска грибов соберет больше всех мусора.

Сбор и регистрация участников грибного чемпионата пройдут с 9 до 10 часов 2 октября 2021 года в хуторе Тормосин на улице Октябрьской, 26.