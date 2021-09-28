Заболевший бешенством кот укусил женщину в Волгоградской области

Бездомный кот оказался болен бешенством и укусил женщину, которая его кормила. Фото: Алексей ФОКИН

Еще в одном населенном пункте Волгоградской области введен карантин по бешенству. Семья из хутора Малотерновой Чернышковского района решила покормить приблудившегося бездомного кота, но тот оказался агрессивным и укусил хозяйку дома. Оказалось, что животное заражено бешенством, сообщили в комитете ветеринарии. Женщину провакцинировали, ее жизни ничего не угрожает. Ветеринары сделали все необходимое для ликвидации очага опасного заболевания.

- Сотрудники ветеринарной службы Волгоградской области оперативно провели мероприятия по ликвидации эпизоотического очага бешенства в Большетерновском сельском поселении, - сообщили в ведомстве.

Специалисты напоминают, бешенство для человека смертельно. Чтобы защитить себя, нужно регулярно делать прививки домашним питомцам (бесплатно провакцинируют по адресам) и избегать контактов с дикими животными. Если вас укусила собака или кошка, немедленно идите к врачу. А обо всех случаях неадекватного поведения и гибели животных сообщайте в местную ветеринарную службу.