29 сентября отключат газ в Волгограде и Городище

Газ отключат на двух десятках улиц. Фото: Олег ЗОЛОТО

В среду, 29 сентября 2021 года тысячи жителей Краснооктябрьского района Волгограда и две улицы рабочего поселка Городище останутся без газа. Подачу голубого топлива приостановят на день из-за планового ремонта систем газоснабжения и газораспределения. Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград», отключат газ на срок от 4 до 19 часов. Все это время включать газовые котлы и плиты не рекомендуется, чтобы избежать несчастных случаев.

Самые длительные отключения газа на Красном пройдут 29 сентября 2021 с 1.00 до 20.00 в большей части многоэтажек в границах улиц Репина и Титова. Без голубого топлива останутся жители домов по адресам: улица Богунская, дома №26-30, 28А, 29-37, 38 и 41; Бажова, №3-11; Библиотечная, №8-14; Вершинина, №5 и 7, 4-24, 32 и 34; Вогульская, дома №60, с 62 по 87 и с 89 по 109 (нечетная сторона); Гончарова, №2 и 4; Еременко, №35, 60-74; Качалова, №40-48 и 52; Кустанайская, дома №59-75, проспект Металлургов, №15, 19-33, 50-54; улица Поддубного, №3-9, 10, 12-16, 14А,18,20, 21,22, 25,27, 29 и 31; Репина, 21-27, 66-70; Созидательская, №4-12; Таращанцев, дома №1 и 3; Титова, дома №36, 36А, 38А,40, 43А, 44-62, 64; Штеменко, №53-61; а также Северный городок, дома №1,1А, 2, 3 и 5. В этот же день с 9 до 13 часов не будет газа в поселке Солнечный.

Также в среду 29 сентября 2021 с 9 до 13 часов отключат газ на двух улицах в р.п. Городище: улицу Юбилейную и улицу Дачную в СНТ «Строитель». На следующий день отключения здесь продолжатся.