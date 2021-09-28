В октябре жители Волгоградской области увидят звездопад

Волгоградцы смогут понаблюдать за звездопадом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Октябрь богат на звезды: любителей космоса в этом месяце ждут метеорные потоки Дракониды и Ориониды. Один из них, названный в честь созвездия Ориона, пролетит над Волгоградской областью. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе волгоградского планетария, понаблюдать за необычным явлением можно уже со 2 октября. Максимальная интенсивность звездопад достигнет ближе к двадцатым числам.

- 2 октября начинает действовать метеорный поток Ориониды, а значит, повышается вероятность увидеть метеор за несколько минут просмотра ясного небосвода. Попытаться увидеть «падающие звёзды» Орионид можно в течение всей ночи, - уточнили в планетарии.

Напомним, что также волгоградцы смогут увидеть в вечернем небе МКС, а также пролёты китайской космической станции «Тяньгун».