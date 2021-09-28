Вице-мэр Разумный больше не хочет работать в Волгограде

Сергей Разумный приехал в Волгоград из столицы в 2017 году наводить порядок в транспортном цехе. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

После того, как теперь уже экс-мэр Виталий Лихачев стал депутатом Госдумы, в администрации Волгограда начались кадровые перестановки. Исполнять обязанности главы города временно будет замгубернатора Владимир Марченко, а все заместители мэра одновременно лишились работы. С большинством из них новый руководитель продлит отношения, а вот вице-мэр Сергей Разумный больше не хочет работать в Волгограде. Чиновник решил, что не будет продлевать контракт, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

- С отставкой главы Волгограда все его заместители в течение трех дней получат уведомление о прекращении полномочий. Со всеми остальными планируют подписать новые контракты, - рассказали в пресс-службе администрации Волгограда.

Напомним, без работы пока остались заместители мэра Ирина Пешкова, Олег Тетерятник, Владимир Сидоренко и Андрей Лях.

Сергей Разумный уже дано заявлял о желании уйти. Его пригласили в Волгоград для организации транспортного обслуживания во время ЧМ-2018 по футболу. С задачей он справился. В это время в транспорте ввели возможность оплаты транспортными и банковскими картами. После Разумный взялся за реконструкцию линии метротрама. Первый этап уже реализован. Так что по семейным обстоятельствам самый богатый чиновник мэрии покинет свой пост в ближайшие дни.

Напомним, 51-летний майор запаса Сергей Разумный в прошлом году заработал 11 миллионов 364 тысячи рублей. Доход его супруги гораздо солиднее – 26,7 миллиона рублей. В собственности у четы вилла с бассейном на Кипре, несколько участков земли в России, три квартиры, нежилые помещения, катер и автомобили. До прихода на службу в мэрию в 2017 году Разумный руководил дистрибуторским центром завода «Волжанин», возглавлял ГУП «Мострансавто».