Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 сентября 2021 13:37

УК «Комфортный Дом» в Волгограде заплатит 125 тысяч рублей штрафа

Законность наказания подтвердил Двенадцатый арбитражный апелляционный суд
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Законность штрафа подтвердили в судах.

Законность штрафа подтвердили в судах.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде управляющая компания «Комфортный Дом» заплатит 125 тысяч рублей штрафа за текущую крышу и покрытые трещинами стены дома на улице Ангарской. Коммунальщики полгода пытались оспорить постановление Госжилнадзора, но и Волгоградский областной арбитражный суд, и Двенадцатый арбитражный апелляционный суд встали на сторону инспекции.

Как рассказали в Госжилнадзоре, дом №112 на улице Ангарской компания «Комфортный дом» обслуживает уже третий год. В начале 2021 года жильцы пожаловались в инспекцию на текущую крышу, дырявые стены и отсутствие отопления.

- Выявлены наличие ломаных трещин на фасаде, отслоение, трещины и истирание кровельного покрытия в границах одной из квартир. В одном из жилых помещений дома не прогреваются отопительные приборы, - сообщили в ведомстве результаты февральской внеплановой выездной проверки.

За эти нарушения лицензионных требований по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ в марте управляющей компании и выписали штраф в размере 125 тысяч рублей.