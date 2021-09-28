УК «Комфортный Дом» в Волгограде заплатит 125 тысяч рублей штрафа

Законность штрафа подтвердили в судах. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде управляющая компания «Комфортный Дом» заплатит 125 тысяч рублей штрафа за текущую крышу и покрытые трещинами стены дома на улице Ангарской. Коммунальщики полгода пытались оспорить постановление Госжилнадзора, но и Волгоградский областной арбитражный суд, и Двенадцатый арбитражный апелляционный суд встали на сторону инспекции.

Как рассказали в Госжилнадзоре, дом №112 на улице Ангарской компания «Комфортный дом» обслуживает уже третий год. В начале 2021 года жильцы пожаловались в инспекцию на текущую крышу, дырявые стены и отсутствие отопления.

- Выявлены наличие ломаных трещин на фасаде, отслоение, трещины и истирание кровельного покрытия в границах одной из квартир. В одном из жилых помещений дома не прогреваются отопительные приборы, - сообщили в ведомстве результаты февральской внеплановой выездной проверки.

За эти нарушения лицензионных требований по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ в марте управляющей компании и выписали штраф в размере 125 тысяч рублей.