Одну школу закрыли на карантин по ОРВИ в Волгоградской области

Одну волгоградскую школу полностью закрыли на карантин из-за ОРВИ. Фото: АВО

В Волгоградской области продолжают отправлять на карантин группы в детских садах и классы из-за роста случаев простудных заболеваний. Как сообщили в Роспотребнадзоре, прирост количества заразившихся ОРВИ по сравнению с прошлой неделей составил 15%. Поэтому на прошлой неделе занятия приостановили в 178 классах 39-ти школ области, в 3 группах двух детских садов и одной группе в школе-интернате. Кроме того, одну волгоградскую школу полностью отправили на карантин.

В региональном санитарном ведомстве рассказали, что несмотря на рост заболеваемости ОРВИ, её уровень ниже недельного эпидемического порога на 18%, однако неделей ранее этот показатель составлял 26%. Случаев гриппа с лабораторным подтверждением в Волгоградской области по-прежнему не зарегистрированы. Специалисты отмечают, что в основном ОРВИ болеют дети младшего возраста и школьники. Напомним, занятия в группах детских садов и школах приостанавливают, если в коллективе ОРВИ заболели более 20% учеников.

В медицинских организациях продолжается прививочная кампания гриппа.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в Волгоградской области продолжается прививочная компания против гриппа. В этом году необходимо вакцинировать 60% от численности населения региона, пока прививки сделали 13,5% от этого количества. В регионе доступны вакцины «Совигрипп» (для взрослых с 18 лет) и «Ультрикс квадри» (для детей, беременных женщин и лиц с хроническими заболеваниями).