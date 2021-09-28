И.о. мэра Волгограда провел первое совещание

И.о. мэра Волгограда провел первое собрание с заместителями. Фото: мэрия Волгограда

Временно исполняющий обязанности мэра Волгограда Владимир Марченко сегодня, 28 сентября, провел первую планерку. Участие в ней приняли заместители главы города и Виталий Лихачев, экс-мэр Волгограда, который накануне сложил полномочия в связи с переходом в ГосДуму России.

Как сообщили в мэрии, Виталий Лихачев описал особенности ключевых проектов, реализуемых в Волгограде. Владимир Марченко заявил вице-мэрам, что нужно поддерживать набранный темп работы и завершать проекты качественно и в срок.

Напомним, назначение с 28 сентября Владимира Марченко временно исполняющим полномочия главы Волгограда вчера большинством голосов одобрила гордума. Перед голосованием кандидатуру и.о. мэра согласовал президиум фракции «Единая Россия» гордумы и поддержал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.