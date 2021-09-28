Отопительный сезон начался в двух городах и 14 районах Волгоградской области

Первыми начнут подтапливать садики, школы и больницы. После тепло придет в дома. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Волгограде в последние дни заметно похолодало, в области в конце сентября ожидаются заморозки до минус 5 градусов. Поэтому власти двух городов и 14 районов Волгоградской области приняли решение о начале отопительного сезона. Батареи уже начинают нагреваться в Урюпинске и Михайловке, а также в Даниловском и Еланском, Иловлинском и Жирновском, Николаевском и Новониколаевском, Новоаннинском и Октябрьском, Ольховском и Руднянском, Среднеахтубинском и Старополтавском, Урюпинском и Чернышковском районах, сообщили в региональном комитета ЖКХ. В Волгограде пока решили дать отопление в больницы.

Пока в области на сегодня получают тепло сто социальных объектов. Это школы, садики, больницы, дома культуры. Начинают нагреваться батареи и в первых 20 жилых домах. В Волгограде пока стартовала подтопка детской больницы №8, детской областной больницы, госпиталя ветеранов, областной больницы №3 и других медучреждений.

Напомним, как и в прошлом году, власти решили не дожидаться, пока среднесуточные температуры в течение пяти дней подряд опустятся ниже 8 градусов тепла. Такое решение приняли из-за коронавируса и растущей заболеваемости ОРВИ. В домах волгоградцев уже холодно, так что жители против такого решения не возражают.