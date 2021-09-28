Порыв трубопровода устранят в центре Волгограда до вечера

Коммунальную аварию на Аллее Героев в Волгограде устранят до вечера. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ветхий трубопровод вышел из строя сегодня утром, 28 сентября, в Центральном районе Волгограда. На перекрестке Советской и Аллеи Героев прорвало отвод от теплотрассы к жилым домам. Сейчас бригада ресурсоснабжающей компании устраняет аварию, работы предварительно завершатся к вечеру. При этом у потребителей не перекрыли горячую воду.

Как сообщили в «Концессиях теплоснабжения», раньше этот участок теплотрассы в центре Волгограда капитально не ремонтировали. Сейчас рабочие заканчивают устранять порыв, они заменили участок трубы диаметром 500 мм. Жильцов домов на Аллее Героев переключили на резервную схему, они получают горячую воду в штатном режиме. По предварительной оценке специалистов, аварию в Центральном районе Волгограда устранят до конца дня. После завершения работ ресурсоснабжающая компания полностью восстановит разрушенный на этом участке асфальт и прилегающую территорию.