Заморозки до -5 градусов: какая погода будет в Волгограде и области в конце сентября

Днем еще будет тепло. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В конце сентября в Волгоградской области похолодает. В отдельных районах региона по ночам ожидаются заморозки до минус 5 градусов. По данным Волгоградского ЦГМС, 29 и 30 сентября 2021 погода в Волгограде будет облачной с прояснениями. Если днем еще будет довольно тепло, то ночью в конце месяца температура приблизится к нулевой отметке. Местами будет моросить дождь.

В ночь на 29 сентября в Волгограде термометры покажут от 3 до 5 градусов тепла, а уже 30 сентября температура опустится до нуля. Днем воздух прогреется до 10 – 12 градусов тепла. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Такая же погода будет 29 и 30 октября 2021 и в Волгоградской области. В ночь на среду местами при прояснении ожидаются заморозки до -3 градусов, но в большинстве районов температура еще будет плюсовой. Ночью 30 сентября в регионе похолодает до нуля, а в отдельных районах температура опустится до минус 5 градусов. Днем градусники покажут от 8 до 14 градусов тепла.