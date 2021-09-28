Под Волгоградом в ДТП пострадал 4-летний ребенок

Днем 27 сентября в городе Суровикино Волгоградской области в аварии пострадал 4-летнйи ребенок. Это случилось в 10.40 часов на улице Сысоева. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, 32-летняя женщина за рулем ВАЗа ехала со стороны 54 Гвардейской в сторону Автострадной. Поворачивая, грубо нарушила правила дорожного движения.

- При повороте не уступила дорогу автомобилю Хендэ Элантра под управлением 31-летнего водителя, вследствие чего произошло столкновение. В результате ДТП в больницу с травмами доставлены двое пассажирок автомашины «Хендэ», 4 и 26 лет.

Напомним, в тот же день в Тракторозаводском районе в массовом ДТП пострадал 6-летний мальчик: на Ополченской столкнулись ВАЗ, Рено и Хонда. В итоге в больницу попали ребенок и еще двое мужчин.