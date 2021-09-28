За полторы недели волгоградцы 54 раза пожаловались на питание в школах

Волгоградские родители пожаловались на питание в школах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учебный год только начался, а родители Волгоградской области уже атаковали «горячую линию» Роспртребнадзора с жалобами на питание. С 6 до 17 сентября они 54 раза позвонили в надзорное ведомство. Чаще всего претензии касались реализации блюд и продуктов, которые запрещены. На это пожаловались 18,5%. Еще 15,7% обратились по вопросам родительского контроля при организации питания. Третье место или 14,8% заняли вопросы, касающиеся информации о меню. Родители попросту не знали, чем кормят их детей.

- По 1 обращению поступило по вопросам организации горячего питания для учащихся 1-4 классов, по соблюдению принципов здорового питания при реализации блюд и продуктов, о возможности приносить питание с собой, месте его разогрева, об условиях приема пищи в обеденном зале, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Отметим, что в волгоградцы могут пожаловаться в Роспотребнадзор по вопросам организации питания в письменном виде по почте (адрес: 400131, г. Волгоград, пр. Ленина 50Б) или оставить сообщение на сайте 34.rospotrebnadzor.ru.