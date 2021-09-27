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Общество27 сентября 2021 22:51

В Дзержинском районе Волгограда 28 октября отключат газ

Без голубого топлива останутся жители более десяти улиц
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Газа не будет весь день.

Газа не будет весь день.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей Дзержинского района Волгограда 28 октября 2021 года ждет временное отключение газа. Голубого топлива не будет почти весь день - с 8.30 утра до 18.30. Как сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград», из-за ремонта систем газоснабжения и газораспределения не смогут воспользоваться газовой плитой и колонкой жители более десятка улиц.

Список домов, где 28 октября отключат газ: улицы Ангарская, №111/1,111/2,111/3-кв.1,2,111/4,111/4 кв.-1,2,2-3,111/4(ВПЭЛС),111/5,111/6, 111/6(ВПЭЛС),111/6 кв.2,111/7кв.1,2,111/8(участок4), 111/8 кв.1,2,111/8А,111/9, 111/10кв.-1,2,3, 111/11кв.1,111/11, 111/12 кв.1,2,111/14,111/14 кв.1, 111/15 кв.-1,2,3, 111/16 кв.1,2,3, 111/17 кв. 1,2,2А, 111/19 кв.1,2,111/20 кв.1,2,111/23,111/24, 111/25(4 участок), 111/25 кв.-1,2, 111/26, 111 участок 6 кв-л 15 ж/д 6,111 ВПЭЛС 5, 111 участок 4 ж/д 7, 111 участок 4 ж/д 9; 156/34,35 и 156/23; Административная, №1-9,2,8; Ванцетти, №1А; Думская, №1-7; Заречная, №1А,1Б,2,3,5,7,8 и 10-15; Кобринская, №24А; Кокова, №1-4; Куринская, №21,22В,25. Также останутся без возможности приготовить еду жители домов на улицах Пойменная, №2,4, 6(Ангарская 156/39),8,10,12, 21А(Прудовая №3-112-690), 21; Прудовая, №1,1Б,3,4,5, 6/14,7,9, 11,12,13, 15-22,21А; Раздольная, №10Б,12Б и 14Б; Сульская, №26 и 27В; и в переулке Серебряный, 48Б, 21(Ангарская 111/21), 25А,26, 30/1, 24Б и 24В.

Волгоградцев просят не оставлять в этот день включенными газовые котлы и плиты.

Также 28 октября жители 6 районов Волгограда будут сидеть без электричества (адреса).