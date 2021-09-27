Администрация Волгограда утвердила тариф на содержание жилья для домов ТЗР

Новые суммы проявятся в квитанции за октябрь. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Администрация Волгограда утвердила тариф на содержание жилья еще для 16 домов из Тракторозаводского района, где собственники по каким-либо причинам не установили размер платы на общем собрании. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, повысится тариф с 1 октября 2021 года в домах, которые обслуживает ООО «Управляющая компания Тракторозаводского района».

Размер платы за содержание жилого помещения установлен для каждого дома, указанного в постановлении, и варьируется от 20,67 до 29,33 рубля за квадратный метр. Больше всего будут платить за содремжил жители дома на улице Батова, 9, меньше всего – на проспекте Ленина, 193. В 28,25 рубля обойдется плата собственникам домов на улице Богомольца, 10 и Рыкачева, 16. В доме на улице академика Павлова, №6 тариф составит 25,31 рубля, на Менжинского, 23 - 25,28 рубля, на Менжинского, 19а - 25,25 рубля, на академика Павлова, 14 - 25,16 рубля.

Чуть меньше будут платить за квартиру обитатели дома на улице Быкова, 4а - 24,81 рубля за «квадрат». Еще меньше будет тариф для жильцов домов на улицах Метростроевская, №5 и 9 - 22,23 рубля, на улице Дегтярева, 7 - 22,22 рубля, а на улице Дзержинского, 34 плата составит 22,33 рубля. В доме на Луговского, 11 жильцам придется раскошелиться на 22,21 рубля, на Дегтярева, 21 – на 22,19, а на Ополченской, 39 – на 21,05 рубля за каждый квадратный метр.