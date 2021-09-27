Дома шести районов Волгограда оставят без света 28 сентября

Электричество отключат кому на час, кому на весь день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце сентября в Волгограде продолжаются временные отключения электричества на время, пока энергетики проводят плановые ремонты электросетей. Во вторник, 28 сентября 2021 года, сидеть без света придется жителям отдельных кварталов сразу в шести районах города. Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Россети Юг», в графике отключений электроэнергии на этот день значатся улицы Красноармейского, Кировского, Советского, Ворошиловского, Центрального и Дзержинского районов.

В центре Волгограда 28 сентября свет отключат всего на час – с 10.00 до 11.00 – в домах на улице Бакинская, №3-7. В Ворошиловском частично обесточат десять улиц. С 9 до 17 часов электричества не будет на улицах: Абаканская, №11, Базисная, №115-117, 115а, Верейская, №52, Дружбы, дома №6 и 20, Мирная, №17, Нагорная, дома №139-151, 118-126, 129, 100, 101, 297, 298, 132, 134, Ойротская, №184, Орская, №252, 261а и 300, Солнечная, №22, 33, 41, а также в переулке Ельниковый, дома №3, 3а, 7.

В Советском районе сидеть с 14 до 17 часов без возможности включить свет и электроприборы во вторник будут жители поселка Кирпичного завода. Затронут отключения дома №1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 25, 26, 27, 27а, 14а, 15-23, 16-22, 14а, 32, 32а, 32б, 34б, 40б, 42б, 34, 38а, 38, 46-54, 46а, 46б, 54а.

В Дзержинском с 9 до 15 часов обесточат дома на улицах Республиканская, №8, 10 и Полесская, №2, 4, 8, 10. И с 9 до 17 часов не будет света по адресам: улица Гейне, №21, 21а, 23, улица 51-й Гвардейской Дивизии, №14, улица Краснополянская, №26, 28, 30 и 34.

Более масштабными будут отключения света 28 сентября на юге Волгограда. В Кировском районе среди коммунальных страдальцев на этот раз с 12 до 17 часов окажутся жители улиц: Абганеровская, №96, Майская, №23-53, 8а-44а, 57-61, 63а-95, 48-82, Мингечаурская, 1а-37, 2а-24а, Усть-Каменогорская, №2-23 и 1а-31а, а также обитатели перулков: Набережный, 1а-5, 4а-6, Набережный-1, дом №1, Покровского, дом №8а, Советский, №34, Щелковский, №1-9, 2-16. С 9.00 до 13.00 сидеть без света придется жителям домов: Быстрова, №167-187, Денисенко, №203-241, 192-226, Пожарского, №231, 232, Турбинная, №165-181, 166а-180, Стрельца, №178-204, 129-187, 206-248. И 9 утра до 17.00 обесточат дома на улицах: Абганеровская, 4-30, 23, 31-43, 32-48, Апанасенко, 29-45, 20-46, Денисенко, 171-201, 160-188, Лавровая, 37, 49, Пальмовая, 11-15, Пожарского, 231, 232, Турбинная, 165-181, 166а-180, Стрельца, 178-204, 129-147, а также в переулках: Волжский, 4а-6, 1-7, 10, Гороховский, 3-17, 4-12, Ковыльный, 11-5, 4-6, Ольховский, 11, 10-26, Чехова, 2-12, 3-7.

И в Красноармейском районе сидеть «во тьме» средь бела дня придется во вторник с 9 утра до 17.00 волгоградцам, проживающим по адресам: улица Галилея, 30-46, 51, 53-67, Железнодорожная, 37-51, Заболотного, 1-17, 2-22, Измайловская, 62-70, Моисеенко, 1-41, 2-48, Моцарта, 4-10, 12-20, Помяловского, 1а, 1б, 1е, 1-11, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 13-25, 8-20, Стасова, 1а, 1-27, 2а, 2б, 4а, 2-14, 29-41, 16-28, Тютчева, 3а, 5а, 9а, 11а, 9-23, 10-36.