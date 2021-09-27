В аэропорту Волгограда обновят площадь перед терминалами

Площадь обновят не целиком, а местами. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Международный аэропорт Волгограда решил обновить площадь перед терминалами. Соответствующий конкурс появился на сайте госзакупок. Стоимость работ оценили в 23,2 миллиона рублей. Как сообщает «КП-Волгоград», какая организация будет заниматься реконструкцией, станет известно 11 октября.

Завершить реконструкцию привокзальной площади аэропорта и подъездных путей подрядчик должен будет максимум за 40 дней после подписания контракта. В перечне работ устройство новых дорожных покрытий и замена верхнего слоя существующих, строительство подъездной площадки у терминала «А» и разделяющих полосы движения островков, пешеходных дорожек и переходов с пандусами, а также обустройство тротуара от долгосрочной парковки до здания гостиницы и вынос кабельной линии.

Все работы будут идти без перекрытия дороги для автотранспорта. Поэтому подрядчику придется разработать и согласовать с заказчиком временные схемы движения на период строительства.

Тем временем, путешествующие на самолетах волгоградцы ждут появления в аэропорту обещанных телетрапов, которые позволят пассажирам проходить из терминала сразу на борт самолета.