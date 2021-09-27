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Общество27 сентября 2021 19:20

В центре Волгограда перерыли Сурский сквер: рабочие меняют старую теплотрассу

До начала отопления ямы зароют, а после территорию обещают благоустроить
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Сурский сквер перерыли: концессии меняют теплотрассу.

Сурский сквер перерыли: концессии меняют теплотрассу.

Фото: Юлия Данильченко

В центре Волгограда Сурский сквер, который ждет благоустройства, а пока пребывает в весьма печальном состоянии, перерыли: «Концессии теплоснабжения» решили заменить старые трубы перед отопительным сезоном. По всему периметру самого сквера и на улице 10 Дивизии НКВД рабочие вырыли старые теплосети.

Работы обещают закончить до начала отопительного сезона.

Работы обещают закончить до начала отопительного сезона.

Фото: Юлия Данильченко

- Компания заменит 300 метров теплотрассы диаметром 300 мм. Работы будут завершены до начала отопительного сезона. После этого будет выполнено благоустройство территории, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе «Концессий».

А вот по улице 10 Дивизии НКВД не пройти в Комсомольский сад, нужно обходить.

А вот по улице 10 Дивизии НКВД не пройти в Комсомольский сад, нужно обходить.

Фото: Юлия Данильченко

Благодаря новой теплотрассе, подача тепла будет стабильным, пообещали в компании. Что касается благоустройства, то о нем заговорили сравнительно недавно, но серьезно. Архитекторы Центра ВЯЗ предложили концепцию – оставить в сквере деревья, а также поставить памятник Строителям. Возле детского сада хотят сделать современную площадку для дошколят. Но когда начнутся работы, точно неизвестно.