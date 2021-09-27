Замгубернатора Владимир Марченко назначен и.о. мэра Волгограда

Временно мэром будет вице-губернатор. Фото: АВО

Днем 27 сентября городские депутаты приняли отставку мэра Волгограда Виталия Лихачева, который променял кресло чиновника на мандат депутата Госдумы. К вечеру стало известно, кто займет его место в мэрии. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации области, губернатор Андрей Бочаров поддержал кандидатуру своего заместителя Владимира Марченко в качестве исполняющего обязанности главы Волгограда. Депутаты гордумы сразу проголосовали "за" абсолютным большинством.

- Волгоградская городская Дума в формате заочного голосования одобрила проект решения о назначении с 28 сентября временно исполняющим полномочия главы Волгограда Владимира Марченко, - сообщили в гордуме.

Напомним, 52-летний вице-губернатор Владимир Марченко в администрации области курирует сферы строительства, ЖКХ, и благоустройства. Он же занимался проблемами обманутых дольщиков. Эту должность Марченко занимал с октября 2019 года. Уроженец Старополтавского района, выпускник СХИ, начинал в коммунальном хозяйстве, в 2001-м стал заместителем, а в 2009-м - главой администрации родного района. Последние шесть лет работает в администрации области, на пост зам. губернатора перешел с должности руководителя комитета по делам территориальных образований.

В ближайшее время Марченко будет градоначальником с приставкой врио. Согласно уставу, гордума объявит конкурс, по итогам которого депутаты и выберут нового главу Волгограда. А Виталий Лихачев будет заседать в Госдуме и получит звание Почетного гражданина Волгограда.