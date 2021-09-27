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Происшествия27 сентября 2021 17:42

Двое взрослых и ребенок пострадали в аварии на севере Волгограда

Днём в Тракторозаводском районе столкнулись три машины
Вероника ПодгорноваВероника Подгорнова
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Машины вылетели на обочину и врезались в дерево.

Машины вылетели на обочину и врезались в дерево.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Тройная авария произошла сегодня днем, 27 сентября, в Тракторозаводском районе Волгограда. В 14:50 водитель за рулём «ВАЗ-2107» ехал по улице Ополченская с Батова в сторону улицы Тарифная. Как сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД России по Волгоградской области, возле дома №59 на Ополченской 28-летний автовладелец выехал на встречную полосу и врезался в два автомобиля.

Столкновение в Тракторозаводском районе произошло с машинами «Renault Logan» и «Honda CR-V». Обе машины вылетели на обочину и столкнулись с деревом. В аварии пострадали водитель и два пассажира первой иномарки. Один из них – шестилетний ребенок.

Авария случилась на Ополченской.

Авария случилась на Ополченской.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области