Двое взрослых и ребенок пострадали в аварии на севере Волгограда

Машины вылетели на обочину и врезались в дерево. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Тройная авария произошла сегодня днем, 27 сентября, в Тракторозаводском районе Волгограда. В 14:50 водитель за рулём «ВАЗ-2107» ехал по улице Ополченская с Батова в сторону улицы Тарифная. Как сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД России по Волгоградской области, возле дома №59 на Ополченской 28-летний автовладелец выехал на встречную полосу и врезался в два автомобиля.

Столкновение в Тракторозаводском районе произошло с машинами «Renault Logan» и «Honda CR-V». Обе машины вылетели на обочину и столкнулись с деревом. В аварии пострадали водитель и два пассажира первой иномарки. Один из них – шестилетний ребенок.