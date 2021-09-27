Под Волгоградом частично перекрыли старый мост через Ахтубу

Под Волгоградом до ноября перекрыли движение на мосту через Ахтубу. Фото: АВО

В Волгоградской области накануне начался ремонт старого моста через Ахтубу. Для безопасности на сооружении частично перекрыли движение – ездить по нему запретили обычным машинам. Как сообщили в профильном комитете, ограничения не коснутся скорой помощи и других экстренных и специальных служб, общественного транспорта и школьных автобусов.

На время ремонта старого перехода через Ахтубу автомобилистам предлагают использовать объезд через новый мост. Там для водителей установлены информационные щиты и дорожные знаки. Как пояснили в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, по контракту планово-предупредительный ремонт старого моста через Ахтубу завершится 1 ноября 2021 года. Его протяженность более 400 метров. В основном подрядчик должен восстановить деформационные швы. Мост входит в состав региональной трассы Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба.