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Происшествия27 сентября 2021 16:13

В Волгоградской области 12-летнего мальчика госпитализировали после падения с высоты

Ребенок получил серьезные травмы
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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ЧП произошло в минувшие выходные в одном из частных домов в Новом Рогачике Волгоградской области. 12-летний подросток случайно выпал со второго этажа. Очевидцы вызвали «скорую». В результате падения школьник серьезно травмировал ноги. Его решили госпитализировать в одну из больниц города-героя.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе облздрава, пострадавшего 26 сентября доставили в отделение клинической больницы скорой медицинской помощи № 7. По оценке медиков, он находится в состоянии средней тяжести.