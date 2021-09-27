В Волгоградской области 12-летнего мальчика госпитализировали после падения с высоты

ЧП произошло в минувшие выходные в одном из частных домов в Новом Рогачике Волгоградской области. 12-летний подросток случайно выпал со второго этажа. Очевидцы вызвали «скорую». В результате падения школьник серьезно травмировал ноги. Его решили госпитализировать в одну из больниц города-героя.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе облздрава, пострадавшего 26 сентября доставили в отделение клинической больницы скорой медицинской помощи № 7. По оценке медиков, он находится в состоянии средней тяжести.