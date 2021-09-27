Волгоградский облсуд смягчил наказание врачам, виновным в смерти роженицы и ее ребенка

Супруги Мачкалян ждали второго ребенка. После трагедии Арам добился справедливости для виновных. Фото из семейного архива.

В Волгограде громкое судебное разбирательство по уголовному делу в отношении врачей областного перинатального центра №1, виновных в смерти 27-летней беременной Елены Мачкалян и ее ребенка, завершилось смягчением приговора. Сегодня, 27 сентября, Волгоградский облсуд изменил сроки Наталии Андреевой и Елене Поповой – вместо 2 лет тюрьмы каждая получила по 1,9 году колонии общего режима, а в качестве дополнительного наказания – по 1,5 года запрета за врачебную деятельность вместо 2 лет. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Напомним, Волжский горсуд ранее вынес более жесткий приговор, ведь медики так и не признали, что совершили ошибку.

Сама трагедия произошла 13 января 2017 года в перинатальном центре №1, куда из больницы №2 госпитализировали Елену Мачкалян. У беременной было ОРВИ, ей назначили лечение. В итоге заведующая акушерским отделением Наталия Андреева и заместитель главного врача по медицинской части Елена Попова необоснованно перевели Мачкалян обратно в городскую больницу. Хотя в этот период у пациентки стремительно ухудшилось состояние, ее ребенок умер. Ее привезли обратно. Андреева и Попова вновь совершили

- Не принимая во внимание антенатальную гибель плода, не давая оценки открывшемуся кровотечению, врачи Андреева и Попова приняли решение провести родоразрешение через естественные родовые пути. Во время родов у пациентки открылось обильное кровотечение. После этого пациентка впала в кому и скончалась, - рассказали в облсуде.

А после в морге роженице подменили образцы посмертных анализов, чтобы в причине смерти указать «аутоиммунный гепатит». Расследование в отношении бывшего главного патологоанатома Волгоградской области Вадима Колченко прогремело на всю страну. Ему дали 9 лет тюрьмы.

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