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Общество27 сентября 2021 14:51

Волгоградский облсуд смягчил наказание врачам, виновным в смерти роженицы и ее ребенка

Служитель Фемиды сократил сроки с 2 лет до 1 года 9 месяцев
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Супруги Мачкалян ждали второго ребенка. После трагедии Арам добился справедливости для виновных. Фото из семейного архива.

Супруги Мачкалян ждали второго ребенка. После трагедии Арам добился справедливости для виновных. Фото из семейного архива.

В Волгограде громкое судебное разбирательство по уголовному делу в отношении врачей областного перинатального центра №1, виновных в смерти 27-летней беременной Елены Мачкалян и ее ребенка, завершилось смягчением приговора. Сегодня, 27 сентября, Волгоградский облсуд изменил сроки Наталии Андреевой и Елене Поповой – вместо 2 лет тюрьмы каждая получила по 1,9 году колонии общего режима, а в качестве дополнительного наказания – по 1,5 года запрета за врачебную деятельность вместо 2 лет. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Напомним, Волжский горсуд ранее вынес более жесткий приговор, ведь медики так и не признали, что совершили ошибку.

Сама трагедия произошла 13 января 2017 года в перинатальном центре №1, куда из больницы №2 госпитализировали Елену Мачкалян. У беременной было ОРВИ, ей назначили лечение. В итоге заведующая акушерским отделением Наталия Андреева и заместитель главного врача по медицинской части Елена Попова необоснованно перевели Мачкалян обратно в городскую больницу. Хотя в этот период у пациентки стремительно ухудшилось состояние, ее ребенок умер. Ее привезли обратно. Андреева и Попова вновь совершили

- Не принимая во внимание антенатальную гибель плода, не давая оценки открывшемуся кровотечению, врачи Андреева и Попова приняли решение провести родоразрешение через естественные родовые пути. Во время родов у пациентки открылось обильное кровотечение. После этого пациентка впала в кому и скончалась, - рассказали в облсуде.

А после в морге роженице подменили образцы посмертных анализов, чтобы в причине смерти указать «аутоиммунный гепатит». Расследование в отношении бывшего главного патологоанатома Волгоградской области Вадима Колченко прогремело на всю страну. Ему дали 9 лет тюрьмы.

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