В Волгоградской области школьников хотят отправить на дистанционку

В Волгоградской области препятствуют распространению гриппа и ковида. Фото: Архив КП

Разделить потоки заразившихся коронавирусом и внебольничными пневмониями, ОРВИ и гриппом, ввести в работу новый инфекционный корпус Калачевской ЦРБ до конца этой недели, разработать план перевода образовательных организаций на дистанционное обучение – такие задачи поставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании сегодня, 27 сентября.

Глава области сообщил, что в ряде регионов страны начали выявлять единичные случаи гриппа после почти двухлетнего перерыва. Ситуация с заболеваемостью у нас остается напряженной, растет число тяжелых случаев течения болезни. Усложняется всё тем, что увеличивается количество социальных контактов между волгоградцами: люди приехал из летних отпусков, вышли на работу, начались очные занятия в учреждениях образования.

Кроме того, в регионе пока выработался недостаточный коллективный иммунитет - вакцинация очень отстает от плана. А некоторые люди не соблюдают меры профилактики. Также эпидобстановка осложняется из-за более раннего начала сезонной простуды – с середины августа.

Поэтому губернатор поручил:

–ввести в работу новый инфекционный корпус Калачевской ЦРБ до 1 октября текущего года; при необходимости развернуть дополнительный коечный фонд;

–разделять потоки заболевших коронавирусом и внебольничными пневмониями, ОРВИ и гриппом;

–обеспечивать людей, заболевших коронавирусной инфекцией, в полном объеме диагностическими исследованиями и необходимыми препаратами. Усилить состав и продлить время работы колл-центров, которые задействованы в амбулаторной помощи пациентам с COVID-19;

–продолжить вакцинацию жителей Волгоградской области. Особое внимание обратить на специалистов сферы услуг;

– главам муниципальных образований, поселений, руководителям медучреждений усилить разъяснительную работу с непривитыми жителями старшего возраста – их около 300 тысяч человек;

– увеличить темпы вакцинации жителей Волгоградской области от гриппа;

– комитету образования и здравоохранения до конца недели представить предложения по возможному переводу образовательных учреждений Волгоградской области на дистанционный режим работы.