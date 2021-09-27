Водитель скорой, сбежавший с места ДТП, вез бригаду к больному пациенту

Водителя нашли, проводится проверка. Фото: Юлия Данильченко

Машина скорой помощи врезала в иномарку на улице Краснопресненской в Советском районе Волгограда 25 сентября. Водитель неотложки уехал в места ДТП, его разыскивала полиция. «КП-Волгоград» стало известно, что 61-летний мужчина вез бригаду врачей к больному пациенту.

- В момент ДТП водитель только вёз бригаду медиков на выезд, пациентов в момент столкновения в машине не было. Предварительно перед сменой он прошёл предрейсовый контроль. Вчера водитель на связь с учреждением здравоохранения не выходил. Сегодня он появился, проводится служебная проверка, сообщили в облздраве.

Напомним, в аварии пострадала 52-летняя женщина, которая находилась за рулем «Черри». Ее госпитализировали. Предварительно, виновник аварии протаранил иномарку, которая ехала впереди.