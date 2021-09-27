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Общество27 сентября 2021 11:36

В Волгограде ищут подрядчика для строительства второго этапа блока биоочистки на Голодном

По проекту возведут бассейны, которые будут фильтровать порошок и моющие средства
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Власти Волгограда ищут исполнителя на строительство второго этапа блока биологической очистки на острове Голодном. Пока полным ходом идет стройка основы этого блока. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, подрядчик построит бассейны, которые буду очищать стоки от химических примесей, порошков и других моющих средств, которые часто и много пользуются жители городов. Помимо этого, появится станция микрофильтрации.

- Все работы в рамках второго этапа подрядная организация должна завершить в конце 2024 года. Соединение нового блока биоочистки с действующими сооружениями создаст единый комплекс, обладающий большей эффективностью и экологичностью, - уточнили в администрации.

Напомним, параллельно в Волгограде строят 13 локальных очистных сооружений для ливневых стоков. Благодаря этому в городе-герое заметно улучшится экология, станет чище вода.