В Волгограде ищут подрядчика для строительства второго этапа блока биоочистки на Голодном

Власти Волгограда ищут исполнителя на строительство второго этапа блока биологической очистки на острове Голодном. Пока полным ходом идет стройка основы этого блока. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, подрядчик построит бассейны, которые буду очищать стоки от химических примесей, порошков и других моющих средств, которые часто и много пользуются жители городов. Помимо этого, появится станция микрофильтрации.

- Все работы в рамках второго этапа подрядная организация должна завершить в конце 2024 года. Соединение нового блока биоочистки с действующими сооружениями создаст единый комплекс, обладающий большей эффективностью и экологичностью, - уточнили в администрации.

Напомним, параллельно в Волгограде строят 13 локальных очистных сооружений для ливневых стоков. Благодаря этому в городе-герое заметно улучшится экология, станет чище вода.