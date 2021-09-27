Ночью в центре Волгограда горел ресторан «Вилла Капри»

Ночью в Волгограде загорелась терраса ресторана "Вилла Капри". Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сегодня ночью в Волгограде произошло возгорание в ресторане «Вилла Капри». Вспыхнула летняя деревянная терраса заведения на улице Комсомольской. Как сообщили в МЧС, на площадке размером 4х7 метров загорелись б/у вещи на площади 2 квадратных метра. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 02:34.

Пожарные потушили огонь в Центральном районе Волгограда меньше, чем за 10 минут. В ведомстве уточнили, что погибших и пострадавших нет. Пожар в ресторане «Вилла Капри» мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем.