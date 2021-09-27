Названа дата прощания с волгоградским режиссером Марией Галкиной

В среду, 29 сентября, в Волгограде попрощаются с режиссером Марией Галкиной. Родители привезли тело девушки из Москвы, чтобы похоронить её на родине. В столицу 29-летняя девушка поехала на операцию. Мария с детства страдала СМА и мечтала о здоровой спине.

Мария Галкина была известна в Волгограде и по всей России как автор мультфильмов и социальных роликов. Свой первый мультфильм она сняла еще в 13 лет. Маша с детства была прикована к коляске из-за СМА, поэтому многие ее работы она посвятила проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья.

Накануне Маша поехала в Москву на операцию на спине, которая позволила бы ей самостоятельно дышать. Деньги для этого собирали со всей России, требовалось больше 3,5 миллионов рублей. Нужную сумму собрали довольно быстро. Операция прошла успешно, но сердце не выдержало такой нагрузки.

Прощание с Марией Галкиной состоится в Волгограде 29 сентября. Отпевание начнется в 15:20 в церкви при Центральном Димитриевском кладбище.