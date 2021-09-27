Выезжавший с парковки ТРЦ волгоградец сбил 15-летнего школьника

Школьника госпитализировали. Фото: Юлия Данильченко

Накануне, 26 сентября, возле ТРЦ «Акварель» 15-летний подросток попал под машину. ДТП произошло в 13.45 часов на парковке. 59-летний мужчина за рулем «Фольксваген Туарег» выезжал со своего места, сдал назад. В этот момент школьник пробегал мимо.

- Напротив дома № 107 по проспекту Университетский в сторону улицы Слесарная не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода – 15-летнего подростка. В результате ДТП пешеход с травмой был доставлен в больницу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Отметим, что 26 сентября подразделения ГИБДД поймали 29 нетрезвых водителей, а также зафиксировали 690 нарушений ПДД.