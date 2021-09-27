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Общество27 сентября 2021 9:34

На юге Волгограда ремонтируют вторую часть улицы Фадеева

Дорожники приведут в порядок участок от проспекта Героев Сталинграда до Бахтурова
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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В Волгограде продолжается масштабный ремонт проезда по улице Фадеева. В эти дни дорожники начали реконструкцию второй очереди – проезжей части в границах от проспекта Героев Сталинграда до Бахтурова. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, подрядная организация заменит старые бордюры на новые, после заменит уже давно изношенный асфальт на новое, двухслойное покрытие. Всего обновят порядка 20 тысяч квадратных метров поверхности.

Напомним, ранее подрядчик привел в порядок первый участок – в границах от проспекта Героев Сталинграда до Удмуртской. Горожане уже оценили дорогу, поездки стали куда комфортнее.

В Красноармейском районе в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали более 25 объектов уличной сети.