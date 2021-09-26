Погода в Волгограде и области 27 сентября: похолодает до +10 градусов

На улице уже достаточно холодно и промозгло, а в домах еще нет тепла – обычны конец сентября в Волгограде. В ход идут обогреватели и теплые куртки. В понедельник, 27 сентября, станет еще прохладнее, сообщили «КП-Волгоград» синоптики регионального гидромецентра. В Волгоградской области ночная температура опустится до +6...+8°, а дневная поднимется максимум до +12...+14°. Теплее всего будет в южных районах. В городе-герое тоже будет ощутимо прохладно. Ночью ожидается +4...+9°, днем +10...+15°.

При этом местами пройдут дожди, в основном кратковременные, но лучше захватить зонтик. Синоптики предупреждают о сильном и холодном (северо-западном) ветре: местами порывы достигнут 12-17 м/с.