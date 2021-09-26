Волжанин украл у незнакомки через банкомат 180 тысяч

Этого мужчину разыскивают полицейские. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полицейские Волжского разыскивают мужчину, который украл через банкомат 180 тысяч. С заявлением о краже обратилась сама потерпевшая. Она рассказала, что внесла деньги на карту, а вот из личного кабинета не вышла. Преступник воспользовался этим и забрал все деньги. Его не особо беспокоило, что в помещении есть камеры и его быстро вычислят. Сейчас стражи порядка разыскивают подозреваемого.

- Это мужчина в возрасте около 30 лет, славянской внешности, среднего телосложения, волос русый короткий, на лице щетина. Был одет в футболку синего камуфлированного цвета с белой надписью на груди, шорты до колен синего цвета, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Сообщить информацию о возможном подозреваемом нужно по телефонам (88443) 41-56-56, (88443) 33-00-44 или 02.