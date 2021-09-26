Волгоградцы – уникальные люди: Родригез и Тодоренко провели выходные в городе-герое

Фото: "Орел и Решка".

Сегодня, 26 сентября, на телеканале «Пятница» вышел выпуск тревел-шоу «Орла и Решки», ведущие которого побывали в Волгограде. Тимур Родригез и Регина Тодоренко провели в городе-герое два выходных дня. Тимуру досталась золотая карта, которую он использовал по полной: жил в самом дорогом номере гостиницы «Волгоград», катался на яхте и летал над Волго-Ахтубинской поймой на воздушном шаре. А вот Регина на сто долларов узнала, что такое волгоградский электротрам (единственный в мире!), увидела прославившийся на всю страну танцующий мост, а еще попробовала котлеты по-киевски.

Волгоград – город с богатой историей, поэтому ведущие побывали в самых знаковых местах. Конечно, первым делом поехали посмотреть на Родину-мать.

- Какая она величественная. И видно Родину-мать из каждого уголка города, чтобы каждый помнил о самом важном. От скульптуры невозможно оторвать взгляд, - сказала Тодоренко.

А вот подземные трамваи ведущая «Орла и Решки» назвала уникальными, как и самих волгоградцев.

- Волгоградцы молодцы, уникальные люди! – оценила поездку на трамваях Регина Тодоренко.

Ведущая побывала в Сарепте, купила знаменитое горчичное масло и горчицу, которую тут же попробовала. В конце передачи команда приехала на озеро Эльтон.

- Наше путешествие было потрясающее! - резюмировали ведущие.