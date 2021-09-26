На юге Волгограда водитель «скорой» устроил ДТП с пострадавшей и уехал

Водитель скорой сбежал с места аварии. Фото: Юлия Данильченко

ДТП с участием машины скорой медицинской помощи произошла в 11.45 часов 25 сентября на улице Краснопресненская в Советском районе Волгограда. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, за рулем неотложки «Форд Транзит» находился 61-летний водитель.

Он ехал со стороны Электролесовской в сторону Петроградской. Напротив дома №20 пенсионер врезался в остановившуюся впереди ним «Черри». Но вместо того, чтобы поступить по закону и совести – оказать помощь – водитель сбежал.

- В результате ДТП 52-летняя женщина-водитель автомашины «Черри» доставлена в медучреждение. После совершения ДТП водитель «Форда» покинул место аварии, ведётся его розыск, - уточнили в областном Главке.