Дожди и сильный ветер обрушатся на Волгоградскую область

В такую погоду не помешают зонтик и теплая куртка. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Последнее воскресенье сентября будет холодным и дождливым. Как сообщили «КП-Волгоград» в регионального ЦГМС, 26 сентября ожидаются осадки и сильный ветер с порывами до 18 м/с, максимальная температура – плюс 16 градусов. Для прогулок придется не только взять зонтик, но и утеплиться.

В Волгоградской области местами будет туманы и дожди, порывы ветра днем - 13-18 м/с, в некоторых частях региона будет затишье – до 6 м/с. Температура ночью +6...+11°, местами при прояснении до +1º, днем +11...+16°.

В самом Волгограде ветер юго-западный, днем 9-14 м/с. Температура воздуха: ночью +8...+10°, днем +13...+15°. Волгоградцам напоминают, что при усилении ветра лучше не ставить машины под деревьями и хрупкими конструкциями, такие места лучше обходить и пешеходам.