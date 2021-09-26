Волгоградский приют «Дино» отмечает 10-летие в ЦПКиО концертом и салютом

Фото: приют Дино.

олгоградскому приюту «Дино» сегодня, 26 сентября, исполняется 10 лет. Отметить эту важную дату решили в ЦПКиО с 14.30 до 19.00 часов. Будет много интересного: ярмарки, викторины, мастер-классы, желающие смогут выбрать друга из приюта, вкусно покушать, потанцевать на концерте, пообщаться с кинологами, самых маленьких ждут герои из популярного мультика «Щенячий патруль», а также пройти квесты. Как сообщили «КП-Волгоград» в приюте, вырученные средства пойдут на развитие фонда.

- Вы можете прийти всей семьей. У нас есть развлечения, как для деток маленьких, так и для детей постарше, для подростков и взрослых. Обещаем скучать не придётся! – приглашают на мероприятие сотрудники приюта.

Если есть вопросы, обращайтесь к организаторам по телефону 8(961)-07-23-599.